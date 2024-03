Reprodução Maiara surpreende com emagrecimento

Dupla de Maraisa, a cantora sertaneja Maiara impressionou nesta segunda-feira (25) ao aparecer mais magra. Em vídeo que circula nas redes sociais, a artista chama atenção por ser auxiliada durante exercício de agachamentos.



Maiara deixou internautas com um misto de sensações, preocupados e impressionados. Isso porque o emagrecimento da cantora se destaca devido à rapidez em que se apresenta.





meu deus eu demorei pra reconhecer que é a maiara da dupla com maraisa



pic.twitter.com/gOsGuUUmST — thiago (@ludlegion) March 25, 2024





O atual cenário ganha mais notoriedade se comparado a fotos de novembro de 2023, cinco meses atrás, quando Maiara e a irmã Maraisa se apresentaram no Teleton, programa social de arrecadação do SBT.

Nesta segunda-feira, nos Stories do Instagram, Maiara comentou a repercussão do visual. "Ta gorda, só aparece gorda, tá magra, só aparece magra... porra, vai tomar no c*", disse uma amiga da artista. "Não fui eu que falei", debochou a sertaneja.

