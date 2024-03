Reprodução Bárbara Evans rebate seguidora após marido dar banho na filha: 'Louca'

A influenciadora Bárbara Evans se revoltou com uma internauta no domingo (24) após compartilhar a rotina da família com os filhos pequenos. No Instagram, a ex-Fazenda foi criticada por deixar o marido Gustavo Theodoro dar banho na primogênita do casal, Ayla, de quase 2 anos.



Por meio da rede social, Bárbara Evans tem o hábito de compartilhar os momentos em família. Na noite do domingo, ela filmou Gustavo Theodoro se responsabilizando pelo banho da herdeira. O casal ainda é pai dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 4 meses.

O momento em família levou uma internauta a mandar mensagens privadas para Bárbara, criticando a situação envolvendo pai e filha.

"Acho bem desconfortável homem dar banho em meninas! Até porque tem as partes íntimas que tem que lavar... enfim não acho legal", apontou a seguidora.

O conselho da mulher deixou a influenciadora revoltada, tornando a resposta pública nos Stories. "Você não tem que achar nada, ele é o pai dela e não existe maldade e sim amor. Então, eu não posso dar banho nos meninos porque sou mulher? Ela não tem nem 2 anos. Caí na real, você é louca!", rebateu.

A seguidora já tinha um histórico de comentários criticando a criação de Bárbara com os filhos. Por isso, a influenciadora optou por banir a mulher.