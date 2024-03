Reprodução/Instagram Luana Piovani diz estar a base de remédios em meio a briga judicial com Scooby

Luana Piovani voltou a desabafar nas redes sociais sobre a fama de 'infernizar a vida do ex-marido' em meio a briga judicial com Pedro Scooby. Nesta quarta-feira (20), a atriz afirmou que está a base de remédio nos últimos dias.

Vale lembrar que o sufista moveu uma ação contra a ex-esposa na Justiça de Portugal pela exposição nas redes sociais a respeito da postura dele como pai.





"Eu não estou infernizando ninguém, estou tendo uma reação. Tem alguém infernizando a minha vida. Eu estou a base de remédios desde ontem e estou com a minha saúde mental abalada, então tem alguém infernizando a minha vida e estou expondo algo que está acontecendo comigo", começou ela.

A artista ainda fez um pedido aos internautas com relação a esse tipo de comentário. "É que nem aquela história de 'dedo podre' ou 'escolheu mal o pai do seu filho'. Não falem isso, não é dar força. Não tem essa de escolheu mal. A pessoa escolhe sacanear a mãe dos filhos, desestabilizar a mãe dos filhos e aí você diz que a gente escolheu mal? Ele que não está se atentando à missão dele", completou.

Ainda nos Stories do Instagram, Piovani contou que vai se encontrar com o ex-marido em breve. "É aniversário do meu filho semana que vem e já estou agora comendo minhas unhas, ontem entrei com remédio. Só de pensar em ter que sorrir, de estar junto em uma festa que pedi pra ele fazer e ele não fez coisa nenhuma, já me dá coisas", afirmou ela.

