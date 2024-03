Reprodução/Instagram - 26.03.2024 Leozinho Bradock falou do estado de saúde do pai, Anderson Leonardo





Leozinho Bradock, filho de Anderson Leonardo, fez uma atualização sobre a saúde do pai, na noite de segunda-feira (25). O cantor do Molejo está internado em estado grave no Rio de Janeiro, recebendo cuidados médicos durante o tratamento contra o câncer inguinal.





No Instagram, Leozinho assegurou que responderia àqueles que enviaram mensagens para eles, preocupados com a internação de Anderson. "Estou ligado do carinho especial que todos têm com meu pai. Acaba que, muitas das vezes, isso se reflete comigo, também", afirmou o também músico.

Bradock tranquilizou os seguidores e afirmou que o pai está bem. "Em termos da saúde dele, ele está muito forte, reagindo bem e se recuperando bem [...] Vou responder às pessoas. Peço desculpas a quem acha que não estou respondendo porque não quero. Está tudo muito atribulado para mim, então peço que respeitem meu momento", declarou o mestre de bateria da Lins Imperial.

Ainda na rede social, Leozinho publicou uma foto da infância ao lado do pai, cercado de instrumentos musicais, e fez uma homenagem ao cantor. "Não é sobre o cara que vocês conhecem por ser bom de repertório e, muito menos, o artista insubstituível que ele de fato é. É sobre a minha direção de vida, sobre ser um filho 'rebelde', sobre amar o meu pai. Sem mais", escreveu.





Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer em 2022 e chegou a confirmar uma cura após meses de tratamento. No ano seguinte, voltou a se tratar depois da doença se espalhar na região da virilha e passou por diversas internações.

Em atualização recente nas redes sociais, o Molejo repudiou "notícias falsas sobre o quadro" de Anderson. "O quadro dele é grave, mas ele está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos a todos que continuem as orações", afirmou a assessoria do grupo.

