A atriz Camila Pitanga revelou, nesta terça (26), que foi diagnosticada com pneumonia. A artista que foi internada mas já está curada, aproveitou o momento para conscientizar as pessoas no que se relaciona à saúde.



"Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família. O corpo não aguentou", iniciou ela.

"Nas gravações, toda equipe atenta e querida, achou melhor eu descansar, me recuperar. Santos dias de descanso. Paralelo a isso, pediram também que eu fizesse exames pra garantir que era “apenas” cansaço", explicou

"Fiz vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram me tranquilizando conforme fomos descartando hipóteses. Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração. A pneumonia está totalmente tratada, tá?", esclareceu Pitanga.

A veterana aproveitou o momento para falar acerca do mês "Azul-Marinho" que acontece em março e tem como objetivo prevenir, identificar diagnósticos e tratar precocemente o câncer colorretal.

"A colonoscopia nesse caso é de extrema importância para detectar qualquer anormalidade, seja ela com sintomas ou não, por isso a necessidade do exame à partir dos 45 anos, dentro da sua rotina de cuidados. Fiz e seguirei fazendo", finalizou.

