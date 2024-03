Reprodução/Instagram - 26.03.2024 Jornalista aproveitou a postagem para falar de envelhecimento

Sandra Annenberg publicou uma foto nesta terça (26) e falou um pouco acerca das marcas no rosto que a jornalista possui.



"Este é o meu olhar para o meu amor. Acho que dá para ver nos meus olhos para quem estou olhando, né? E vendo assim, bem pertinho, estou gostando dos amassadinhos do meu rosto. Gosto da minha coleção de marcas intensas. É assim que sei viver, intesamente", escreveu ela na legenda.





Nos comentários da postagem feita pela apresentadora, os fãs de Annenberg enalteceram o desabafo. "Não sei explicar direito, mas você não tem noção da paz que você transmite. Continue assim sendo esplêndida em cada projeto em cada momento", se declarou uma seguidora.

"Linda, carismática, respeitosa, elegante, humilde e dona de um talento e de uma voz inexplicável", elogiou um segundo. "Lindissima! Excelente profissional", acrescentou um terceiro.



