Reprodução/Instagram Deolane Bezerra exibe antes e depois de quase R$ 38 mil em procedimentos estéticos

Durante os últimos oito meses, Deolane Bezerra passou por diferentes procedimentos estéticos no rosto. A ex-A Fazenda usou as redes sociais para mostrar o antes e depois do processo.

Entre os procedimentos estão o preenchimento por ácido hialurônico, uso de botox e remodelação do nariz.





"R$ 37.800 foram gastos para arrumar toda a face após anos de preenchimentos", explicou a Dra. Bruna Mesquita.





Nos Stories do Instagram, a profissional detalhou todo o processo da advogada. "Lembrando que primeiro fizemos a remoção de todos os preenchimentos antigos", comentou.

"Agora estamos construindo com pontos de sustentação e fios de pdo lisos e tração", completou ela.

