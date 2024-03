Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Virginia Fonseca reclama de mudanças no corpo durante gravidez do terceiro filho





Grávida de um menino, Virgínia Fonseca usou as redes sociais para desabafar sobre as mudanças no corpo durante a gravidez, que ainda está no terceiro mês. A influenciadora, que já é mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, refletiu sobre as dores nos seios durante as gestações.

"Relatos de uma grávida: meu peito já está pesando muito e incomodando também. De tudo da gravidez, o que mais me incomoda é o peito, a barriga não me incomoda tanto", começou ela.





"Sempre tive peito bem pequeno, coloquei um silicone que também era pequeno. Quando o peito cresce, começa a pesar, incomodar, doer muito. O peito fica até quente. E tô no terceiro mês só", completou a empresária.





Recentemente, a loira comentou algumas diferenças que vem percebendo nas três gestações dela.

"Desde agor,a a gestação já está sendo toda diferente para mim. E desde que eu descobri, parecia que era a primeira. Sei lá, a gestação está diferente. Meu corpo está mudando de uma forma diferente do que mudou com as outras duas gestações. Então está sendo diferente para mim. Até porque é o meu primeiro menino", detalhou ela, que é casada com o cantor Zé Felipe.

A influenciadora e o músico escolheram batizar o terceiro filho como José Leonardo. O nome homenageia o pai, Zé Felipe, mas também o avô do bebê, o sertanejo Leonardo.

Mesmo já tendo manifestado o desejo de ter um menino, Virginia afirmou que até os últimos instantes da revelação pensava estar à espera de outra menina. "Minha ficha parece que ainda não caiu. Porque eu jurava que era outra Maria. Até o 'um' da contagem regressiva eu jurava que ia estourar a rosa. Eu tremia, eu chorava, foi muito bom", destacou.

