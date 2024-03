Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Zé Felipe se irrita ao sonhar que Virgínia a traiu: 'Não estou bravo não'





Virgínia Fonseca divertiu os seguidores ao mostrar uma reação inusitada do marido, Zé Felipe, na manhã desta segunda-feira (18). Isso porque o cantor acordou irritado e por ter sonhado que a influenciadora tinha o traído.

No Instagram, a a influencer registrou o momento em que ele a encontra para contar os detalhes do episódio e não conteve a risada ao registrar o caso nas redes sociais.

















Ao questionar o porquê do artista estar pensativo, ele respondeu: "Sonhei que você estava me traindo". Ela, então, questionou: "Você está bravo? E por que que você chegou com essa cara aqui, então?", brincou após o cantor negar que estaria irritado com a situação. "Não estou bravo não", reforçou.

Zé Felipe surge irritado com Virgínia ao sonhar que mulhar o traía pic.twitter.com/eNP1zvLPYh — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) March 18, 2024





Na legenda do vídeo, Virgínia escreveu: "Sonhou que eu traí ele e chegou aqui contando bravo. Diz que não está bravo, aham".

