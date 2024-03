Reprodução/Globo BBB: no Mesacast, humorista chama Alane de 'filha da p*ta' e debocha

A humorista Mariana Cabral chamou Alane de 'filha da p*ta' durante a participação no Mesacast BBB. Ao analisar o jogo da sister no BBB 24, ela trocou o nome por "Alana" e ainda xingou a confinada.

Nas imagens, a humorista apenas move os lábios, dizendo 'filha da p*ta' e ao ter a fala interpretada como 'vagabunda', ela foi ao perfil do Instagram para debochar.





O comentário gerou discussão nas redes sociais, até pelos apresentadores Ed Gama, Pequena Lo, e o convidado Gahbi, rirem da situação.

Ed Gama disse que não riu

Aqui prova que ele riu ainda falou Opa

NENHUM MOMENTO PEDIU RESPEITO



No perfil do X, antigo Twitter, Ed tentou explicar o ocorrido, antes de ter a conta hackeada. "Obviamente não ri do que foi falado sobre a participante e sim por alguém ter falado tal absurdo e pela forma como ela falou", disse ele.

Mesmo com a tag 'Alane merece respeito' entre os assuntos mais comentado da rede social, Mariana fez questão de reafirmar o que disse no programa.

"Tô recebendo muito hate porque eu fui falar da Alane no Mesacast. Mas eu não falei que ela era vagab*nda, não. Façam a leitura labial. Vocês estão falando errado aí", declarou.

