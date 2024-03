Reprodução/Globo BBB 24: DR de Fernanda e Pitel, alvos do paredão e mais: veja resumo

Neste domingo (24), os participantes do BBB 24 formam o décimo quarto paredão da temporada e revela alguns brothers e sisters que estarão no Top 10.

Com uma madrugada tranquila, eles analisaram possíveis alvos, o jogo até aqui e discutiram relações.





Alane e Beatriz repercutem bronca de Tadeu Schmidt

Antes da festa de sexta-feira (22), o apresentador aproveitou o ao vivo para dar uma bronca em Alane e Beatriz. Ele pediu para elas se comportarem durante a passagem de artistas pela casa.

O momento se deu após elas derrubaram Sabrina Sato na sala. No gramado, as sisters conversaram sobre o show de Ivete Sangalo.

"Eu tava com medo de chegar perto dela", afirmou Alane. "Eu também. Quando eu fazia (algo), eu falava: 'Beatriz, calma'. Isso que eu ia até falar pro Brasil. Ia falar: Cara, eu passei do ponto, não foi legal. Mas olhando a Ivete aqui, não é vergonhoso", comentou Bia.

"Amiga, não é. Se a gente estivesse lá fora, a gente ia falar: 'A gente ia enlouquecer!'. E a gente enlouqueceu", explicou a atriz.





Fernanda e Pitel discutem a relação após estranhamentos

Após Fernanda apontar mudanças no comportamento da amiga Pitel, as duas resolveram conversar para abrirem o coração sobre os últimos acontecimentos. A mais velha declarou que não quer competir com a sister.

"Você falou algumas coisas que me incomodaram, ao ponto de me deixarem num estado de alerta. Eu falei: 'Cara, ela tá competindo comigo? É isso mesmo?'. Eu sei da minha importância de ganhar, assim como eu sei da sua e de todo mundo. Mas se você não tá competindo comigo, isso não importa, porque a gente vai ganhar junto. E era assim pra mim", começou ela.

A sister ressaltou que a amizade entre elas é para além do jogo e frisou a proximidade de Pitel com Lucas Buda.

"Ele (Lucas) é insistente em puxar jogo com você. Ele é insistente. (...) Ele tá incansavelmente investindo mais em você ao longo dos dias. (...) Você se beneficiou mais uma vez com o colar. Você conseguiu reforçar sua segunda dose de ser a favorita. Na casa, não me importo nada com o Brasil nesse ponto. Não depende de mim", completou Fernanda.

Pitel, então, lamentou: "Eu sinto muito que você tenha se sentido dessa forma, mas não é isso que eu quero que seja".

Fernanda para Pitel: "Eu quero você para toda a minha vida, eu quero você fazendo parte de toda a minha história, você vai estar incluída em tudo o que eu tiver de bom na minha vida e tudo o que eu ganhar, você vai ganhar comigo" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/5yWfg5M73V — Big Brother Brasil (@bbb) March 24, 2024





Alane declara carreira de atriz como certa

Em conversa com Davi, Alane comentou sobre o pós-BBB e afirmou que vai investir na carreira de atriz e na própria linha de maquiagem.

"Se eu sair daqui e minha carreira de atriz não der certo, eu vou fazer dar certo, porque eu não vou fazer outra coisa e não quero fazer outra coisa", declarou a sister.

Gnomo define alvo para o paredão

Durante a madrugada, o grupo Gnomo cravou o primeiro alvo para o paredão: Matteus. Os integrantes analisaram que Giovanna salvaria Isabelle de um possível empate e, por isso, tiraram a sister da segunda opção.

"Primeira opção de voto nossa é o Matteus, segunda é a Alane", afirmou Buda.

Ainda na conversa, a líder da semana afirmou que indicará Davi para o paredão. O grupo comentou sobre evitarem "repetir Paredão", deixando Alane e Beatriz de fora.

Lucas: "A primeira opção de voto da gente é o Matteus, que provavelmente vai empatar, e a segunda é a Alane" 🎯 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/uvvMZWk6x5 — Big Brother Brasil (@bbb) March 24, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp