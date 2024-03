Foto: Divulgacao Luísa Sonza: ouça a nova versão em inglês de 'Chico'

A cantora Luísa Sonza voltou a falar do seu término com o influenciador digital Chico Moedas. A relação dos dois acabou de forma conturbada em 2023, após a cantora ir ao programa "Mais Você", da Rede Globo, e ler uma carta ao vivo anunciando o término e uma traição como motivo principal do fim do relacionamento.



Em entrevista à Billboard Brasil, a artista comentou que não se arrepende de ter ido ao programa e exposto à traição, e afirmou que se tivesse a oportunidade, falaria mais coisas sobre o ex-namorado. "Hoje eu fico pensando e falo assim: Meu Deus, que surto coletivo. Gente, eu na Ana Maria Braga… Eu amo os memes que estão fazendo”.

Ela continua: "Se eu puder voltar na Ana Maria Braga e contar mais umas coisas, eu volto e falo! Porque eu não gosto de gente mau caráter cara, me incomoda", e disse que "jamais" se arrepende do que fez.



"Se você for uma grossa comigo, uma filha da p*ta, eu vou só falar assim: Caralh, é uma grossa, mas ela é grossa, ela é algo. Uma pessoa que finge ser o que não é… Eu adoro desmascarar esse tipo de gente", completa Sonza.

Recentemente, a artista anunciou um novo relacionamento com um jovem de família rica de Portugal, Luis Ribeirinho, de 29 anos. Eles foram flagrados juntos em fevereiro quando deixavam o Festival Oba, na capital paulista, mas só fizeram a primeira aparição em público no último domingo (17). Luis mora na Alemanha, país em que faz residência em cirurgia plástica, mas veio em fevereiro passar as férias no Brasil.

