Reprodução Jornalista Renato Machado

O jornalista Renato Machado, de 81 anos, deu entrada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi internado na unidade de saúde na última sexta-feira (22).



O jornalista comentou a internação nas redes sociais e afirmou que está bem. "Aos amigos e familiares, venho comunicar que, sim, estou internado, mas estou BEM! Estou no hospital sim, mas apenas passando por exames. Está tudo sob controle e, assim que possível, volto aqui para dar notícias", escreveu nos stories.

O jornalista completou 81 anos no último dia 21, e convidou os seguidores para acompanhar o documentário "Uma Semana na Provence com Renato Machado", produção que estreou na mesma data.

"Hoje, aniversário, comemoro assistindo à estreia do meu passeio pela Provence, no sul da França. Convido vocês a me acompanharem nesta jornada de aromas, sabores e cores, hoje, às 20hs, no canal Sabor & Arte”, escreveu no convite.

O jornalista deixou a Globo em 2021, após maus de 40 anos de contrato com a emissora. Durante sua passagem pelo jornalismo da Globo, foi correspondente em Londres, editor-chefe e âncora do Bom Dia Brasil, colunista do Jornal da Globo, além de fazer reportagens para o Globo Repórter.

Atualmente, Renato Machado atua como host do podcast "Mundo com Renato", onde compartilha dicas de viagem aos mais de 50 mil seguidores no Instagram.

