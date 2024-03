Reprodução/Globo BBB 24: Buda revela receio em ganhar o Anjo: 'Por causa do almoço'

Na manhã deste sábado (23), Lucas Buda conversou com Pitel e revelou que está com receio de ganhar novamente a prova do Anjo.

O brother explicou que sua preocupação são as pessoas que gostam dele e, por isso, tem medo do vídeo que é exibido durante o almoço.





"Minha única preocupação é sair daqui sendo ou indiferente, ou não amado pelas pessoas que me amavam antes disso aqui. As pessoas que eu achei que sempre estariam comigo e entenderiam as coisas que eu fiz aqui dentro virarem as costas, sabe?", comentou ele.

Na sequência, o capoeirista afirmou diretamente sobre o benefício. "Mas vou te falar, estou com receio de ganhar o Anjo só por causa do almoço. Se eu pudesse ganhar o Anjo sem precisar ir para o almoço, ia ser perfeito".

A sister ainda brincou com o brother: "Se a Camila não aparecer de novo".

Após a última vitória de Buda no Anjo, Buda esperava ver a esposa, mas ela não apareceu. "Cadê a Camila, gente?", questionou após o vídeo, concluído com um registro dos cachorros do ex-casal.

Entenda a polêmica

Camila terminou o relacionamento após acusar Lucas de traição , pelos flertes e proximidade do brother com Pitel no confinamento. Na madrugada, o professor expressou preocupação se a esposa apareceria no vídeo, mas Moura reforçou as críticas ao ex e disse que "esperava o tombo" do participante .

