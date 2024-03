Reprodução/Instagram Susana Werner resgata foto antiga com Julio Cesar: 'Amor da minha vida'

Susana Werner mexeu no álbum de lembranças e compartilhou um registro antigo com o ex-marido, Julio Cesar. Os dois estão em meio a rumores de reconciliação após alguns acontecimentos.

No perfil do Instagram, a empresária aproveitou o TBT para fazer uma declaração ao ex-jogador de futebol.





"Com o amor da minha vida desde 2001", escreveu ela na legenda da publicação.

Susana e Julio anunciaram o fim do casamento em dezembro do ano passado após 21 anos juntos. O término se deu em meio a rumores de traição por parte do ex-atleta.

A influenciadora chegou a negar que a infidelidade tenha sido o motivo da separação, mas não revelou o real acontecimento.





Os internautas fizeram questão de comentar a publicação dos dois. "Gente… ela não responde se voltaram, né?", questionou uma; "Todos casais tem crises. Sejam muito felizes", declarou outra; "Como é bom ver o amor prevalecer", comentou uma terceira.

