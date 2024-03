Reprodução Atrações famosas internacionais que você merece conhecer no Lolla 2024

O festival de música Lollapalooza começa nesta sexta-feira (22) e traz diversa atrações nacionais e internacionais na programação. Com três dias de evento, sexta, sábado (22) e domingo (23), em São Paulo (SP), o Lolla apresenta uma curadoria diversificada e alguns artistas internacionais podem passar despercebidos entre as atrações.

Pensando nos fãs de música que estão sempre abertos a conhecer novos talentos, o iG Gente preparou uma lista com artistas que estarão presentes no festival e merecem aquele "minutinho" da atenção!





The Blaze

Composta pela dupla de origem francesa Guillaume e Jonathan Alric, The Blaze possui um som autêntico que mistura elementos da música eletrônica, pop e house.

O par é famoso nas festas noturnas e coleciona mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. As músicas de maior sucesso são "Territory", "Virile" e "Heaven", que além do áudio, contam com visuais bem produzidos e emocionantes. No Lollapalooza, a dupla se apresentará na sexta-feira (22).

Ce clip 🤍



The Blaze - Territory



🎵We've waited for this day

We shared some tears of love now

Like a desert in the rain

When the sun of the day went down

There's nobody like my mom

There's no place like my home since I was born...🎵 pic.twitter.com/Eytou6bmNB — Safia_Bou (@Safia_Bou1) November 20, 2021





Jessie Reyez

Cantora e compositora, Jessie Reyez é uma das apostas da nova geração do soul music e R&B. A canadense ganhou destaque pela voz diferenciada e composições que marcaram os ouvintes.

Jessie ganhou fama com os singles "Figures" e "Gatekeeper", além de ser elogiada pela crítica especializada pela interpretação das próprias letras. Ela também já conta com parcerias celebres, como Sam Smith, Miguel e o músico Daniel Caesar.

A cantora ainda emplacou a trilha sonora do filme "Esquadrão Suicida", estrelado por Margot Robbie e Jared Leto. Jessie está no Lollapalooza no sábado, 23 de março.

This was so special.

A beautiful kitchen party sing-a-long of “Figures” with Jessie Reyez. pic.twitter.com/8q4Wj241cY — George Stroumboulopoulos 🐺 (@strombo) June 12, 2023





Hozier

Embora seja muito conhecido internacionalmente, no Brasil o cantor Hozier pode ser incógnita para muitas pessoas.

O irlandês Andrew Hozier-Byrne ganhou notoriedade em 2013, quando viralizou com a música "Take Me to Church", que aborda questões como a religião, direitos humanos e justiça social.





Desde então, o cantor e compositor é aclamado pelos críticos. As músicas de Hozier mergulham nas referências do blues, soul, folk e rock e se distinguem pelas composições autênticas e voz diferenciada.

No Spotify, ele soma mais de 30 milhões de ouvintes mensais e o principal sucesso, "Take Me To Church", já atinge dois bilhões de reproduções. Ele se apresentará no Lollapalooza Brasil no sábado, 23 de março.





Omar Apollo

Cantor e compositor norte-americano, Omar Apollo ganhou destaque com o EP de estreia "Stereo" (2018), que mescla elementos de R&B, soul, funk e rock. O artista é uma das revelações do cenário alternativo e já coleciona passagens por festivais internacionais renomados, como o Coachella.

Além disso, Omar Apollo chama atenção com a influência latina. A herança familiar mexicana faz com que o cantor se sinta confortável para incorporar elementos da cultura latina, como o uso de espanhol nas composições.

Ele soma quase seis milhões de ouvintes mensais no Spotify e as músicas mais famosas são "Evergreen", "Ugotme" e "Erase". O cantor se apresentará no Lollapalooza no domingo, 24 de março.

Did you see the new NPR Tiny Desk video featuring @omarapollo in support of Latinx Heritage Month?



Check it out to see the fantastic performance he made!



So grab those tix to see @omarapollo w/ @ravynlenae at @theryman on 11/22.



🎫 → https://t.co/TIUbNIflpo pic.twitter.com/i4mlGVa56f — Live Nation TN (@LiveNationTN) September 15, 2022





Nothing But Thieves

Formada em Essex, Inglaterra, em 2012, a banda Nothing But Thieves é uma referência do rock alternativo contemporâneo. O grupo é composto por Conor Mason (vocal), Joe Langridge-Brown (guitarra), Dominic Craik (guitarra e teclado), Philip Blake (baixo) e James Price (bateria).

O sucesso chegou com o lançamento do primeiro álbum homônimo em 2015. Além do rock, as músicas da banda inglesa bebem da fonte do indie e até mesmo da música eletrônica.

O grupo consta com quase seis milhões de ouvintes mensais no Spotify, sendo as músicas mais famosas "Trip Switch", "Amsterdam" e "Sorry". A apresentação deles no Lollapalooza está marcada para domingo, 24 de março.

Dia 48

Bruno

Artista: Nothing but Thieves 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Música: Amsterdam

Álbum: Broken Machine

Data de lançamento: 2017

24 Milhões de Visualizações no Youtube pic.twitter.com/5yqQfUj8wv — Todo dia uma música do Carlinho (@Carlinho_pao) April 25, 2022





SZA

A mais famosa da lista, SZA é o nome artístico da cantora norte-americana Solána Imani Rowe, apontada como a cara da nova geração do R&B e soul.

O sucesso chegou logo no álbum de estreia, o "Ctrl", em 2017, que recebeu aclamação da crítica e do público. Desde então, a carreira de SZA decolou, somando parcerias renomadas, como The Weekend, Travis Scott, Kendrick Lamar e Rihanna.

A artista também já emplacou um sucesso dos cinemas, com a música "All The Stars", que integra a trilha sonora do filme "Pantera Negra".

As composições de SZA chamam a atenção com cenários que transitam entre o romântico e o melancólico, dando destaque para as questões raciais e de gênero. Com 70 milhões de ouvintes mensais no Spotify, as músicas mais famosas são "Love Galore", "The Weekend" e "Drew Barrymore".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp