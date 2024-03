Reprodução/Instagram - 20.03.2024 Marina Sena compartilhou fotos sensuais





Marina Sena compartilhou fotos sensuais nas redes sociais, nesta terça-feira (19). Em uma publicação no Instagram, a cantora aparece posando nua e cobrindo as partes íntimas em cliques.





"O amor me deixa com tesão", escreveu a artista, na legenda da postagem. Em uma das imagens, Marina surge com o corpo nu encostado no box do banheiro. Já em outro, a cantora aparece de calcinha e cobrindo os seios com as mãos.





Sena ganhou elogios dos seguidores nos comentários, após publicar as fotos sensuais. "Maravilhosa demais, mulher", exaltou uma pessoa. "Você está demais", escreveu outra. "Minha musa", admirou mais uma.



"Marina Sena, assim você acaba com meu coração", comentou outra. Veja abaixo a publicação da artista na íntegra:





