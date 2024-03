Reprodução/Globo - 20.03.2024 Raquele teve maior rejeição do 'BBB 24' até o momento





Raquele foi eliminada do "BBB 24" nesta terça-feira (20), após receber 87,14% dos votos do público no paredão com Alane e Beatriz. A porcentagem representa a maior rejeição da edição até o momento. A doceira descobriu essa informação ao vivo, no bate-papo após a eliminação.





"Meu Deus", reagiu Raquele, ao se ver na primeira posição do ranking dos eliminados da temporada. A ex-sister ficou em choque e cobriu o rosto com a mão, enquanto os apresentadores tentavam tranquilizá-la e explicar as circunstâncias que levaram à rejeição na berlinda.

"É importante te dizer uma coisa, Raquele. Você caiu em um paredão com duas amigas. Essa rejeição não expressa uma rejeição real", avaliou Ed Gama. "Inclusive, como foi com Marcus, que está em segundo lugar [com 84,86%] e foi em um paredão com Davi e Isabelle", ponderou Thaís Fersoza.

"É mais uma junção de fatores, o lance de ter caído no paredão errado", adicionou Ed. A doceira ficou em silêncio e concordando com os apresentadores diante das explicações. Veja abaixo a reação da eliminada:

Após Raquele e Marcus, Yasmin Brunet aparece em 3º lugar no ranking dos eliminados, com 80,76% dos votos. Na sequência estão Rodriguinho (78,23%), Michel (70,33%), Juninho (60,35%) e Deniziane (52,02%), nos paredões em que o público votou para eliminar os confinados.

Além de liderar o ranking de rejeição do "BBB 24", Raquele também entrou em um uma lista da história do reality show. A doceira aparece na 10ª posição do ranking de maiores rejeições em paredões triplos de todas as edições. Confira quem também compõe essa seleção:

1. Karol Conká - BBB 21: 99,17%

2. Nego Di - BBB 21: 98,76%

3. Viih Tube - BBB 21: 96,69%

4. Patrícia - BBB 18: 94,26%

5. Nayara - BBB 18: 92,69%

6. Projota - BBB 21: 91,89%

7. Laís - BBB 22: 91,25%

8. Ana Paula - BBB 18: 89,85%

9. Larissa - BBB 22: 88,59%

10. Raquele - BBB 24: 87,14%

