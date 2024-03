Reprodução/Instagram - 20.03.2024 Viih Tube reage a banheiro com plantas em sua nova casa: 'Uma floresta para cagar'





Eliezer divertiu os seguidores ao revelar, nesta quarta-feira (20), qual foi a reação de Viih Tube ao ver banheiro da casa nova. De mudança com a youtuber e a filha, Lua, o ex-BBB mostrou alguns detalhes da decoração do novo imóvel, e caiu na risada com o comentário da esposa sobre a decoração feita por ele no cômodo.

"Esse é o nosso banheiro. Segundo a Viih, a sensação é cagar no meio da floresta amazônica", disse ele, mostrando um print de uma conversa com ela. "Pelo amor de Jeová! O que é isso? Uma floresta para cagar? Dá para se esconder aí dentro", brincou Viih.

















Eliezer, então, reagiu ao comentário da companheira. "Eu só queria proporcionar uma experiência imersiva, relaxante, naturalista na hora de defecar e se higienizar, chateado", disse ele, que ainda brincou com a situação.

"Agora se a Viih me mandar cagar no mato, já tenho para onde ir", disparou.

Viih Tube também comentou a decoração. "Eu entendo o Eli ser pai de planta agora e termos todos os pés possíveis plantados, mas até no banheiro tem, gente", disse.

