Ingressos para Caetano & Bethânia são revendidos por quase R$ 3 mil

A turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia também entraram para a lista de shows que estão sofrendo na mão dos cambistas. Após esgotaram os shows de São Paulo e Rio de Janeiro em apenas uma hora, os ingressos estão sendo revendidos por quase R$3 mil.

Os fãs enfrentaram a fila virtual do site TicketMaster e ficaram frustrados por não conseguiram comprar as entradas. Agora, eles passando pela busca de ingressos revendidos.





Na venda oficial, o ingresso mais caro para camarote parte de R$600. Já em site de revenda, podemos encontrar até nas meias-entradas, que chegam a custar quase R$ 2,5 mil.

Além das cidades esgotadas, os irmãos se apresentam Belo Horizonte (em 7 de setembro, no Mineirão), em Belém (29 de setembro, no Hangar), em Porto Alegre (12 de outubro, na Arena do Grêmio), em Brasília (9 de novembro, no Arena Mané Garrincha) e em Salvador (30 de novembro, na Arena Fonte Nova).

Paula Lavigne promete datas extras

A esposa e empresária de Caetano Veloso esteve ao lado dos fãs através do perfil do X, antigo Twitter, e afirmou que pretende anunciar data extras das apresentações . Além disso, Paula explicou que tomou medidas para derrubar sites de venda falsos.

