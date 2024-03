Reprodução/Instagram - 20.03.2024 Apresentadora dividiu o assunto com as seguidoras





Adriane Galisteu desabafou acerca de menopausa nas redes sociais, nesta quarta (20). Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora comentou em relação às características da condição.

"Como se não bastassem os calores que chegam com a idade, a menopausa vem acompanhada de muitos sintomas (nenhum agradável por sinal). Eu decidi falar de todos eles por aqui, sabendo que nós mulheres somos muito diferentes, porém iguais!", iniciou ela.

"Tem horas que eu acho que estou enlouquecendo, falo: não é possível, enlouqueci? Não, estava bem... de repente, dá uma raiva, uma coisa pequena, mas é uma explosão. Aí, depois, dá um choro, uma tristeza, uma angústia. Do nada, uma vontade de comer doce. Por que será que isso acontece?", se questionou.

Nos comentários da publicação, os fãs da apresentadora também opinaram acerca do tema e dos sintomas que sentem com a menopausa. "Isso sem falar na retenção de líquido e aumento no peso, e dores articulares! Calorão e variações no humor é a parte mais branda!", disse uma seguidora.

"Na minha casa todos acham que estou louca", acrescentou uma segunda. "Tontura e fraqueza nas pernas", revelou uma terceira

