Renascer virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (19) por uma cena de Dona Inácia (Edvana Carvalho) e Padre Santo (Chico Díaz) na novela das nove da Globo.

Uma conversa entre os personagens sobre religião emocionou o público, que colocou o nome dos personagens entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.





Nas redes sociais, os internautas elogiaram a atuação e o cuidado com a conversa sobre o respeito pelas diferenças.

Sempre aprendendo com Inácia 🧡 Linda cena de Edvana Carvalho e Chico Díaz! #Renascer pic.twitter.com/VLv6rQJY9w — gshow (@gshow) March 20, 2024





Até mesmo Juliana Paes, que esteve no elenco na primeira fase da novela, apareceu no perfil da rede para comentar. "Que cena é essa de Inacia e Padre Santo? Renascer, obrigada por essa poesia de cena! Padre e o banho de ervas… tem mistura mais linda que a das religiosidades? Do entendimento? Do amor?", questionou ela.





Que cena é essa de Inacia e Padre Santo???? #Renascer obrigada por essa poesia de cena!!! Padre e o banho de ervas… tem mistura mais linda q a das religiosidades? Do entendimento? Do amor? — Juliana Paes (@julianapaes) March 20, 2024









que cena mais LINDA! duas religiões diferentes em uma conversa de cuidado e respeito pelas diferenças. um padre tomando banho de ervas feito pela inácia #Renascer pic.twitter.com/xuWA5SvxFx — ni (@niglows) March 20, 2024









Que lindeza ver um padre e uma ialorixá juntos, respeitando seus sagrados, coexistindo. Padre Santo e Mãe Inácia têm anos de amizade, é a grandeza de um país laico que muitas vezes acaba se perdendo pela intolerância. #Renascer pic.twitter.com/XVywvXE9bY — 𝘮𝘪𝘢 (@amiabitt) March 20, 2024





A Inácia em 1993 era católica, não do candomblé. Por isso é tão importante ter MUDANÇA em remake. Não é copiar e colar pq se for isso basta reprisar a novela original. A Inácia com essa alteração ganhou essas cenas lindas de agora, o que destaca ainda mais a atriz. #Renascer pic.twitter.com/Dj6lwxHVws — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 20, 2024









Axé, padre.

Amém, Inácia.

Muito axé e muito amém.



Chico Diaz e Edvana Carvalho, dando um show. Bonito de ver... 🌟✨🌟 #Renascer pic.twitter.com/2HWLnr1M3z — 𝑆𝑜𝑙 • • 𝕮𝖆𝖑𝖆𝖇𝖗𝖊𝖘𝖔  (@Soldrinks_) March 20, 2024









