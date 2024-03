Divulgação Paula Lavigne toma medida por confusão para turnê de Caetano e Bethânia

A confusão de venda de ingressos para a turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia segue gerando discussão entre os fãs. Nesta quarta-feira (20), iniciaram as vendas gerais das entradas, porém, o público continuou com problemas para comprá-las na plataforma.

Um internauta alertou que existe um site falso que tenta dar um golpe na compra dos ingressos. "Cuidado que tem site falso sem fila direcionando pra pagamento com pix. É falso", escreveu.





No X, antigo Twitter, Paula Lavigne, esposa e empresária do cantor, prometeu datas e afirmou que está tomando providências.

"Sim, estamos tentando derrubar, mas tudo demora. Entendem porque precisamos que o Congresso regule a internet?", declarou.

Sim, estamos tentando derrubar mas tudo demora . Entendem pq precisamos q o congresso regule a internet? https://t.co/jJwEunoJUJ — Paula Lavigne (@PaulaLavigne) March 20, 2024





Apesar da confusão, todos os ingressos para o show de São Paulo e Rio de Janeiro esgotaram em apenas uma hora de venda.

Caetano&Bethânia acontece no Rio nos dias 3 e 4 de agosto, na Farmasi Arena, e em São Paulo, em 14 de dezembro, no Allianz Parque.

