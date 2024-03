Reprodução/Instagram Mãe de Ludmilla defende a filha após vídeo de Ferrugem: 'Perco a admiração'

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, resolveu se manifestar nas redes sociais sobre o vídeo vazado de Ferrugem , onde ele aparece criticando a cantora. Nas imagens, o cantor desaprova o teor sexual da música 'Sintomas de Prazer', que tocava na rádio na hora da gravação.

"Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar", comentou ele.





Com a repercussão do vídeo, a matriarca apareceu nos Stories do Instagram para comentar a fala do pagodeiro.

"Ferrugem, eu sempre te respeitei, sempre te admirei como artista. Perco aqui minha admiração por você. Meu respeito vai continuar porque sou aquele tipo de pessoa que vai sempre respeitar o ser humano. Mas queria deixar bem claro que essa maconheira a qual você está citando, você tem um feat com ela", começou ela.

Silvana ainda rasgou elogios para a herdeira. "Essa maconheira que você está se referindo, ela também tem família. Ela tem avó, ela tem mãe e através do talento dela, ela conseguiu dar dignidade para a família dela. [Ela] tem responsabilidade, acorda cedo, não foge da luta, é batalhadora pra caramba. O fato de você estar indignado que as crianças estão gostando dela, reclama com Deus".

Ela também provocou: "Não desce goela abaixo, né? Não é porque você é hétero que a sua família merece mais respeito do que a minha", concluiu.

a mãe da ludmilla já respondeu o ferrugem no story com direito a marcação e tudo pic.twitter.com/FpqehVL1sb — gley (@stopgley) March 19, 2024





Após unfollow de Ludmilla, Ferrugem se pronuncia sobre vídeo polêmico

A gravação vazada do perfil privado da esposa, Thaís Vasconcellos, realmente deu o que falar nas redes sociais. Com as críticas, Ferrugem fez questão de se explicar.

"Vocês sabem que foi brincadeira, senão eu não teria postado, né? Fico pensativo sobre o nível de maldade de alguns ao problematizarem o assunto, falei isso porque estava levando as meninas pra escola e escutando pagode no rádio, aí tocou o som dela e elas perguntaram o que era pussy. Aí já viu, né? Mas se foi pra forçar uma treta, falharam. Deus abençoe e tenham uma linda noite", escreveu ele em um comentário nas redes sociais.

