Reprodução Jojo Todynho exibe carro novo de quase R$1 milhão: 'A preta venceu'

A cantora Jojo Todynho celebrou nesta segunda-feira (18) a nova conquista, um carro luxuoso de quase R$ 1 milhão. No Instagram, a apresentadora dedicou a música de Ludmilla "A Preta Venceu" para compor o momento.

Através da rede social, Jojo mostrou detalhes interno do carro de modelo Land Rover Discovery, cujos preços variam entre R$ 749.425 e R$ 759.300, conforme divulgou a revista Auto Esporte.

"Mauro veio me entregar meu novo bebê. A gente trabalha, papai do céu ajuda e a gente conquista", exaltou a famosa.

Jojo ainda citou um verso da música "A Preta Venceu", de Ludmilla. "A preta venceu, encheu a vovó de orgulho", celebrou.





