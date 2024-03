Reprodução/Instagram Ferrugem critica música de Ludmilla: 'Quer ser trapper do pagode'

Ferrugem e a esposa, Thais Vasconcellos, viraram assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (18) ao criticarem uma música de Ludmilla.

No carro, o casal contou que escutou 'Sintomas de Prazer' às 7h na rádio e se revoltou com o teor sexual tão cedo. Na canção, a cantora diz 'pussy', que significa vagina em inglês.





"Mudou o idioma, mas continua sendo 'pussy' de manhã", comentou a influenciadora.

O pagodeiro ainda rasgou críticas a Ludmilla. "Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô! Devagar!", declarou ele.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre os comentários do artista. "Se tem crianças consumindo as músicas dela é por conta da irresponsabilidade dos pais", disse uma; "A inveja de não ser a música dele tocando na rádio as 7h da manhã", comentou outra; "Na hora de chamar ela pra cantar pagode contigo serve né?", questionou uma terceira.

