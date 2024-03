Reprodução/Instagram Alexandra Negrini abre o jogo sobre a relação com o filho: 'Não sei onde mora'

Alessandra Negrini desabafou sobre a relação com o filho mais velho, Antonio, fruto do relacionamento com Murilo Benício. A atriz revelou que não possui uma relação próxima com o primogênito.

"O Antonio não sei nem onde mora. Faz uns aninhos", contou ela no podcast Desculpa Alguma Coisa.





A artista detalhou como se sente por não ter contato próximo com o herdeiro. "Eu sofro até hoje porque não sei onde está, some... Mas tudo bem, respeito, faz parte. Dá trabalho, né? Às vezes você fala: 'Ai, meu Deus, para que fui ter filho?', mas era um sonho meu ter filho".

Sem expor a vida do filho, que seguiu a carreira artística dos pais, ela esclareceu: "Agora ele é ator, hoje em dia está mais aberto, é diferente, mas também levou um tempo, né. Quando criança sempre teve um certo trauma. A gente tinha esse cuidado, mas não dá para controlar tudo", comentou.

Além de Antonio, Alessandra Negrini também é mãe de Betina, de 19 anos, que mora com ela.

