Jojo rebate 'demissão' da Globo em papo com Ana Maria: 'Não aceito'





Jojo Todynho abriu o jogo sobre a suposta demissão da Globo nesta terça-feira (19). A cantora participou do café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você, e não só desmentiu a notícia como também abriu o jogo sobre como lida com as falsas informações que circulam nas redes sociais.

A influenciadora, que foi questionada por Ana sobre os estudos, revelou que faz faculdade e estágio de Direito e confessou que os rumores de que seria desligada da emissora teria começado por este motivo. "Eu vou todos os dias para a faculdade. Saiu até uma nota falando que a Globo ia me demitir porque eu estou fazendo estágio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu estou estudando", disse a funkeira.





"A mídia, quando a gente diz não para eles, querem nos bater. E as pessoas que não têm informação compram esse discurso que não existe. Quando você se coloca e coloca o outro no lugar dele, as pessoas te chamam de 'brigona'. Eu não 'brigona', eu coloco as pessoas no devido lugar delas, porque eu não aceito abuso", completou.





Jojo ainda aproveitou o ao vivo para agradecer Boninho publicamente pela oportunidade de participar do Mesa Cast e de entrar na casa do Big Brother Brasil. A cantora participou do "Vamo Invadir Sua Casa", quadro humorístico de Marcos Veras, e visitou a casa mais vigiada do Brasil em janeiro .

"Queria aproveitar esse momento para fazer um agradecimento público ao Boninho pela oportunidade. Eu sempre pedia para a Ana [Furtado] para ela pedir para o Boninho me colocar no BBB, até que veio o convite para o Cria Globo. A gente fez um curso, com a equipe dando todo o suporte, ensinando a gente, mas sem nada garantido se eu iria continuar ou não. Quando entraram em contato com a minha empresária e disseram que eu iria participar, eu chorei muito, porque eu nunca imaginei. Eu tive a oportunidade de entrar dentro do BBB, conhecer a casa", lembrou.

A cantora ainda afirmou que atualmente não gostaria mais de entrar no reality show. "Depois que eu comecei a trabalhar no Mesa Cast, eu não tenho mais vontade de entrar no Big Brother. Não ia dar certo. Eu sou bem sincera, mas a gente vê as coisas de uma forma muito escancarada e as pessoas fecham os olhos para isso, então acho que não funcionaria para mim. Prefiro ficar aqui fora trabalhando e comentando os assuntos", contou.

