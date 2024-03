Reprodução/Instagram - 16.03.2024 De calcinha, Jojo Todynho filma o corpo e nega Photoshop: 'Muito gata'





Jojo Todynho usou as redes sociais para mostrar o corpo nesta sexta-feira (15) e negou que está editando as fotos para parecer mais magra. A cantora realizou uma cirurgia bariátrica no ano passado e já perdeu mais de 40 kg nos últimos meses.

"Eu vou filmar porque depois dizem que é montagem. Olha o corpo da gata. Depois que eu fizer minhas cirurgias, não vão aguentar. Eu vou ficar a própria ponto 30. Coisa linda, a mulher está uma deusa. Muito gata. 'Ah está fazendo Photoshop.' Não preciso", declarou a artista.

















A funkeira posou com uma calcinha cava e um top e filmou o corpo em frente ao espelho. Jojo já falou outras vezes que quer realizar algumas cirurgias plásticas para deixar seu corpo como de fato deseja. Ela está apenas esperando liberação médica.

Recentemente, a cantora comemorou a perda de peso que teve nos últimos meses. Em agosto de 2023, a artista realizou uma cirurgia bariátrica e, desde então, já eliminou mais de 40 kg.

"Gente, muita coisa [roupa] vai ter que trocar, porque não dá. Está muito largo. Esse roupão não dava em mim de jeito nenhum. Que felicidade", publicou ela no story do Instagram.

