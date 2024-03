Reprodução/Instagram - 19.03.2024 Ana Hickmann chora após palestrar para mulheres: 'Não pensei que atitudes minhas impactassem'





Ana Hickmann não conteve a emoção após realizar uma palestra para duas mil mulheres em Juazeiro do Norte, no Ceará. Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, na segunda-feira (18), a apresentadora caiu no choro ao falar da recepção do público.

"A energia que senti hoje foi tão forte, tão emocionante, que há muito tempo não ficava emocionada desse jeito num evento. Eu não pensei que atitudes pessoais minhas pudessem impactar tanto na vida de outras mulheres. Não costumo me emocionar aqui no canal, mas hoje está sendo bem difícil. Foi muito forte o jeito que fui abraçada aqui, o que escutei dessas mulheres... é de ficar arrepiada", disse ela.





Ana denunciou o ex-marido, Alexandre Correa, por violência doméstica, em novembro. Na ocasião, ela deu fim ao casamento de 25 anos. Na última semana, a apresentadora assumiu namoro com Edu Guedes, de quem já era amiga há 20 anos.





A apresentadora e o ex-companheiro também estão tendo desentendimentos frequentes nas redes sociais. Recentemente, Ana lamentou o vídeo divulgado por Alexandre, em que expõe Alezinho, filho do casal, opinando sobre a acusação de agressão física feita pela apresentadora no final do ano passado.





Por meio de sua assessoria de imprensa, a apresentadora abominou a atitude do empresário.

"Réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente, Alexandre Correa expõe novamente o filho, de 10 anos, em condição vexatória e coercitiva em rede social. Em busca de manipular o episódio da agressão e prejudicar Ana Hickmann, agredida moral, física e financeiramente por ele. Alexandre submete a criança a constante humilhação pública. A apresentadora segue protegendo e poupando o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores aos quais é submetido e lamenta a forma com que Alexandre Correa usa e manipula a criança em benefício próprio", diz a nota.

No vídeo publicado por Alexandre Correa, o menino, que acabou de completar dez anos, aparece comentando as acusações de agressão da mãe contra o pai.

"Não houve agressão nenhuma. Eu estive presente a briga inteira. Não vi nenhuma agressão. O pessoal que acreditou, está errado. Eu comprovei que isso é mentira. Eu estava no dia da briga", disse o menino.

A assessoria de imprensa da apresentadora ainda negou que Alezinho tenha presenciado a agressão: "É importante mencionar também que o Alezinho não estava no momento da agressão física. Isso foi dito pela Ana e pelo próprio Alexandre em entrevistas. Durante a discussão, ele foi retirado da cozinha por funcionárias".

