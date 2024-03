Reprodução/Instagram - 17.03.2024 Alexandre Correa grava vídeo desmentindo agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um vídeo do filho, também Alexandre, neste domingo (17). No registro, o pequeno, que acabou de completar dez anos, aparece comentando as acusações de agressão da mãe, Ana Hickmann, contra o pai.



"Não houve agressão nenhuma. Eu estive presente a briga inteira. Não vi nenhuma agressão. O pessoal que acreditou, está errado. Eu comprovei que isso é mentira. Eu estava no dia da briga", disse o menino.

















De acordo com informações do Boletim de Ocorrência registrado pela apresentadora, o jovem Ale estava presente no momento em que o empresário perdeu a cabeça e discutiu com Ana. O pequeno teria se assustado e deixado o local durante a confusão.

Nos comentários nas redes sociais, muitos internautas alertaram para o fato de Alexandre estar fazendo alienação parental com o filho. "O que esse homem quer? Expor uma criança? Cadê o conselho tutelar?", comentou uma. Cada dia mais esse cara se perde, resolveu coagir o filho. E o nome disso é alienação parental. Baixo, muito baixo", escreveu outro.





