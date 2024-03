Reprodução/Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes comemoram aniversario de Alezinho, filho da apresentadora

Ana Hickmann compartilhou com seus seguidores nas redes sociais registro do aniversário de 10 anos do filho, Alezinho, neste sábado (16). Por meio dos stories, a apresentadora mostrou detalhes da decoração, com tema de Blox Fruits – jogo inspirado no mangá e anime One Piece - e uma selfie ao lado do novo namorado, Edu Guedes.

Alezinho é fruto do casamento da apresentadora com o seu também ex-empresário, Alexandre Correa, de quem ela se separou após 25 anos, após acusá-lo de agressão física e patrimonial.

Ana Hickman assumiu o relacionamento com Edu Guedes na última terça-feira (12), o casal já mantinha uma amizade de cerca de 20 anos e se aproximou após as polêmicas envolvendo o antigo relacionamento da apresentadora.

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu Ana nas redes sociais na ocasião.

