Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Leandra Leal anunciou que está grávida





Leandra Leal anunciou que está grávida do segundo filho, em uma postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (18). O bebê é fruto da relação com o diretor Guilherme Burgos, com quem se casou no fim de 2023.





A atriz já é mãe de Júlia, de 9 anos, filha que foi adotada por ela e o ex-marido, o gestor cultural Alexandre Youssef. Leandra mencionou a primeira filha ao revelar a novidade aos seguidores no Instagram.

"A família está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida à irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes", escreveu. Celebridades parabenizaram Leal nos comentários da publicação.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Que benção! Coisa mais linda! Parabéns, mamãe", escreveu Iza. "Viva! Que alegria essa notícia", afirmou Sophie Charlotte. "Que demais, Lê! Alegria total e absoluta", declarou Nanda Costa. "Lelê, que notícia mais maravilhosa! Eba! Muita saúde e muito amor para vocês", comentou Alice Wegmann.







+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: