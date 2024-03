Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Luana Piovani fica descalça e 'bate os sapatos' em protesto após deixar tribunal onde aconteceu audiência contra Pedro Scooby





Luana Piovani compartilhou um vídeo "batendo os sapatos" em frente ao Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, ao deixar instituição onde foi realizada a nova audiência contra seu ex-marido Pedro Scooby, nesta segunda-feira (18). Nele, a atriz fica descalça e faz um gesto em forma de protesto pelo que o lugar representa para ela.

A artista publicou o registro nas redes sociais e alfinetou o ex-marido: "Desse lugar, eu não levo nem a poeira". "Beijo, Carlota Joaquina", escreveu na legenda do Story.

Luana Piovani revelou que passou por mais uma audiência contra o ex-marido e pais de seus filhos, Pedro Scooby. No último domingo (17), a atriz fez uma reflexão sobre a importância de se impor e não ficar calada.



"Amanhã eu tenho uma audiência aqui em Portugal. O tal processo da 'mordaça'. Todos dizem: não se cale. E tem macho usando a lei para não deixar as suas faltas serem expostas. Imagem não é nada. Atitude é tudo. Comportamento", escreveu atriz nos Stories. Na mesma publicação, a atriz compartilhou um vídeo de Sharon Stone ffalando da importância das mulheres não se calarem.





Em seguida, Luana também compartilhou uma notícia que informava que um homem "foi condenado a pagar à ex-mulher 80 mil euros pelos anos em que foi dona de casa".

"Vamos ficar atentas que já já a gente ganha o nosso salário bem alto e digo mais: eles que paguem a nossa análise e massagista. Raça ruim do c@r#leo", finalizou.

Desde que postou uma série de vídeos expondo divergências com o surfista, Luana foi proibida de comentar sobre Scooby na internet no início de 2023. Os dois entraram em um acordo sobre a pensão dos filhos em agosto. O surfista entrou com uma ação contra a ex no início do ano pedindo que ela não cite mais seu nome nem exponha os filhos na internet. Eles são pais de Dom, de 11 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 8.

A audiência que seria realizada em novembro do ano passado, mas foi cancelada. Na época, a artista comentou o assunto e não citou o nome do ex-marido, mas se referiu ao processo como “o da mordaça”.

“Eu estou impressionada. Deu tudo certo”, comentou em um vídeo publicado nos stories do Instagram. Ela comentou que o cancelamento se deu por “dois erros brutais”, sem dar mais detalhes sobre os motivos.

