Reprodução / Instagram Fabiana Justus se pronuncia antes de voltar para o hospital: ‘Rumo a cura’

Antes de voltar para o hospital nesta segunda-feira (18) para continuar com o tratamento contra a leucemia, Fabiana Justus abriu um álbum de fotos e falou do retorno para a internação. A influenciadora recebeu o apoio dos familiares nos comentários.

"O domingo que eu precisava antes de continuar a batalha mais importante da minha vida! Amanhã volto pro hospital para dar sequência no meu tratamento. Hoje aproveitei para descer um pouco no prédio, curtir a piscina com as crianças", começou.

Ela lamentou ter que se separar mais uma vez da família. "Grudei neles assim como fiz desde quando tive minha alta do hospital... e vou me agarrar nesses momentos enquanto estiver longe. Sei que não vai ser fácil, mas sei também que é necessário. Ficarei longe deles por mais um período, mas é para ganhar a minha vida com eles de volta", escreveu.

Fabiana também aproveitou para agradecer a possibilidade do tratamento: "Obrigada Deus por minha família! Obrigada por esses momentos em casa! Obrigada por me possibilitar um tratamento! Rumo a CURA! E obrigada VOCÊS pela corrente mais linda de amor e orações! Ajuda DEMAIS!"

Nos comentários, os familiares apoiaram a empresária. "Fa, você é exemplo! Vai passar por essa última fase com essa sua garra! A cura total está muito próxima! Estamos todos juntos com muita energia positiva e vamos comemorar muito em breve! Te amo absurdamente filha! Vamossss!!", escreveu Roberto Justus, o pai de Fabiana. "Rumo a curaaaaaaa Vai dar tudo certo, já deu!", desejou a madrasta , Ana Paula Siebert.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp