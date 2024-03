Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Patrícia Ramos relembrou casamento 'armado' por ex





Patrícia Ramos revelou que o casamento com ex-marido, Diogo Vitório, foi armado. A apresentadora contou que o empresário não fez um pedido oficial sugerindo a união, mas que a surpreendeu com a documentação para oficializar o relacionamento.





"O meu casamento foi um casamento armado. Ele não me pediu: 'Você quer casar comigo?' Não foi assim. Foi em um dia que eu havia batido um milhão de seguidores no Instagram. Estava no finalzinho da pandemia, o pessoal já estava conseguindo sair de casa", relatou ao podcast "Pod Sempre".

Além da marca na rede social, Patrícia também havia assinado contrato com uma agência no mesmo dia em que Diogo "armou" o casamento. "Saímos com a minha família para comemorar. E quando nós saímos do restaurante, tinha o tabelião de um cartório, com o papel do casamento em cima do capô do carro já, com a caneta. E eu [pensei]: 'O que está acontecendo aqui, meu Deus?'", relembrou.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"A gente conversava tipo: 'A gente vai casar um dia'. Não planejava data ou mês. Eu só bati um milhão de seguidores e ele chamou uma pessoa para fazer o casamento. Na época, morava com a minha mãe. Assinei o papel e voltei para a casa da minha mãe", completou. Ramos explicou que "ficou com a pulga atrás da orelha", mas acabou assinando o documento, que especificava até a comunhão de bens entre os dois.

Patrícia anunciou a separação de Diogo em maio de 2023. Em novembro do mesmo ano, a apresentadora denunciou o empresário por estelionato, furto e perseguição.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: