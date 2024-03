Reprodução/Instagram - 13.03.2024 Alexandre Correa critica Ana Hickmann por petição para que ele não fale dela e do seu novo namorado, Edu Guedes, na mídia: 'Tentativa clara de censura'





Alexandre Correa usou as redes sociais para fazer acusações à ex-mulher, Ana Hickmann. Na noite desta quarta-feira (13), o empresário criticou a apresentadora por ter entrado com uma petição para que ele seja impedido de pronunciar o nome dela e do seu novo namorado, Edu Guedes, na mídia. O pai de Alezinho ainda acusou a mesma de tentar prendê-lo três vezes.

"Pessoal, boa noite. Trago informações estarrecedoras. Revivendo um pouco: Ana Hickmann tentou me prender três vezes. Primeira, por uma agressão que não houve; segunda por posse de arma que eu nunca tive, a polícia revistou meu imóvel e não achou; a terceira tentativa, simulacro de quebra de medida protetiva, com a colaboração de Eduardo Guedes, que o juiz indeferiu, por duas vezes; crimes financeiros que ela não prova nada; pedido de guarda unilateral do Alexandre, tentando tirar claramente o meu filho de mim", começou.





















Mais tarde, Correa apagou o registro das suas redes sociais.

Alexandre Correa acusa Ana Hickmann de censura e de tentar prendê-lo três vezes pic.twitter.com/iWVyaJ42t0 — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) March 14, 2024





