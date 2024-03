Reprodução Instagram - 14.3.2024 Hariany Almeida e Virginia Fonseca

Cunhadas, Hariany Almeida e Virginia Fonseca são alvos de comentários que especulam uma suposta rivalidade entre as duas. Nesta quarta-feira (13), Hariany decidiu abrir o jogo sobre toda a situação.



Ela, que namora com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, apontou que a briga com a esposa de Zé Felipe trata-se de uma “mentira”. Hariany ainda entregou que costuma ficar “calada” em relação ao rumor, mas afirmou que o boato é “chato”.



“Queria entender a teoria que vocês criam. Essas notícias que saem é tudo mentira, povo inventa as coisas por engajamento, e eu já sei que tudo que envolve a família do Matheus dá o que falar. Então, fico calada na minha, mas é chato, viu? Haja paciência”, disse, através dos stories do Instagram.

Hariany e Matheus assumiram a relação publicamente no final de 2023. Já Virginia e Zé Felipe estão juntos desde 2020, têm duas filhas fruto da união, Maria Flor e Maria Alice, e estão esperando o terceiro herdeiro, que se chamará José Leonardo.

