Reprodução Hariany Almeida assumiu o romance com filho de Leonardo

Hariany costuma compartilhar os momentos que passa com o namorado Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, nas redes sociais. Internautas, então, começaram a especular se o casal mora junto.

A ex-BBB respondeu uma caixinha de perguntas, onde um internauta fez o seguinte questionamento: "Você e o Matheus estão morando juntos?".



"A gente mora cada dia em uma casa diferente", respondeu Hariany. "Na minha, na da minha mãe, na do pai dele. Hoje demos um descanso um do outro para poder focar no trabalho, mas já estou com saudade", completou.

