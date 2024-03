Reprodução/Instagram - 13.03.2024 Karoline Lima combina look 'barbiecore' com a filha em praia do Rio de Janeiro





Karoline Lima movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (13) ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da filha, Cecília, enquanto as duas curtiam a praia do Rio de Janeiro. A influenciadora mudou de São Paulo para a cidade maravilhosa por conta de seu namoro com o jogador do Flamengo, Léo Pereira.

"Queenrioca", brincou ela na legenda da postagem. Para aproveitar o dia de Sol, a influenciadora posou de rosa, combinando o look 'barbiecore' com a pequena. Enquanto Karoline optou por um biquíni rosa com estampa de margaridas, Ceci surgiu com um traje tie dye em rosa e branco.





















Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à dupla. "Quanta perfeição, mas é claro que estou falando da Ceci", disse uma. "Nossa Queen tá tão feliz", escreveu outro. "A rainha ama terras cariocas, felicidade jamais vista em SP", brincou ainda uma terceira.



Karoline Lima assumiu o namoro com Léo Pereira no início de fevereiro . O pedido ocorreu durante a festa de aniversário do atleta, realizada no Rio de Janeiro, que completou 28 anos no dia 31 de janeiro.

O registro do momento especial foi postado por uma página de fãs do casal. No vídeo, a influencer diz “aceito” e em seguida os convidados pulam e gritam em comemoração à oficialização dos dois.

