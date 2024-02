Reprodução/Instagram - 27.02.2024 Karoline Lima esbanja sensualidade em mansão de Léo Pereira

A modelo Karoline Lima postou, nesta terça (27), fotos sensualizando no casarão do namorado Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Com um biquini laranja, a postagem da influenciadora rasgou elogios e trouxe críticas à ex do também jogador Militão.



"Eita, maravilhosa", elogiou Léo Pereira. Eu não consigo achar isso normal [..] O Léo nunca nem sequer foi na casa dela. "Surreal de tão linda", comentou uma seguidora. "Deve ser triste não gostar de ti e não poder te chamar de feia", defendeu um segundo.













Isso porque, no stories do Instagram, Lima anunciou que mostraria a aula de natação de Celília, fruto do relacionamento dela com o jogador Militão. No entanto, antes de compartilhar o momento da filha, ela pediu aos fãs que fossem aclamá-la na postagem que fez nesta terça (27).

"Por que essa moça está no Instagram da Cecília?", indagou uma seguidora. "A gente que ver a Cecília, não piscina e você! Se toca", opinou uma segunda. "Pronto, já curtimos a sua foto, mas cadê a natação da rainha? Os cecibordianos estão no aguardo", ironizou um terceiro. Logo após republicar a foto do feed no story, ela postou os momentos de Cecília na aula de natação.

