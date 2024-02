Reprodução/ Instagram Karoline Lima e Léo Pereira oficializam namoro





A modelo e influenciadora Karoline Lima foi pedida em namoro por Léo Pereira, jogador do Flamengo, na madrugada desta segunda-feira (5). O pedido ocorreu durante a festa de aniversário do atleta, realizada no Rio de Janeiro, que completou 28 anos no dia 31 de janeiro.





O registro do momento especial foi postado por uma página de fãs do casal. No vídeo, a influencer diz “aceito” e em seguida os convidados pulam e gritam em comemoração à oficialização dos dois.





No dia anterior ao pedido oficial, no domingo, a loira compareceu ao estádio Maracanã para assistir ao jogo entre Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Carioca. Nas redes sociais, a influenciadora fez posts animados ao acompanhar o jogo e também comemorou os lances do amado.