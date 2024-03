Reprodução Instagram - 12.3.2024 Neta do cantor veio a público comentar a situação

Filha de Bela e neta de Gilberto, Flor Gil se tornou assunto na web ao fazer uma suposta revelação sobre o passado amoroso do avô, entregando que ele e a também cantora Maria Bethânia teriam namorado.



"Descobri hoje que meu avô e Bethânia já namoraram!", escreveu ela no X, antigo Twitter. Maria Bethânia e Gilberto Gil foram alvos de diversos rumores de affair. No entanto, nenhum confirmou algum tipo de romance.



O cantor já foi casado com Belina Gil, Nana Caymmi, Sandra Gadelha e Flora Gil, com quem está casado atualmente. Já Maria Bethânia está casada com a estilista Gilda Midani.



Gilda Midani é mãe do ator e apresentador João Vicente. À época da revelação do relacionamento, as duas viralizaram nas redes sociais com um vídeo no qual elas apareciam se beijando.

