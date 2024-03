Reprodução Instagram - 7.3.2024 Maria Bethânia e Caetano Veloso

Dois nomes renomados na indústria fonográfica brasileira, Caetano Veloso e Maria Bethânia farão uma turnê juntos e revelaram a parceria aos fãs na última quarta-feira (6). O anúncio foi feito através das redes sociais deles.







“É oficial! Caetano Veloso e Maria Bethânia estão de volta para uma turnê em dupla que irá rodar todo o Brasil”, iniciaram no texto da publicação. Os shows acontecem no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro e seguem até o fim deste ano; confira os locais e datas:

Rio de Janeiro - 3 e 4 de agosto

Belo Horizonte - 7 de setembro

Belém - 29 de setembro

Porto Alegre - 12 de outubro

Brasília - 9 de novembro

Salvador - 30 de novembro

São Paulo - 14 de dezembro



A venda dos ingressos começa já neste mês, no dia 17, para os clientes do Banco do Brasil. Já as vendas gerais começam no dia 20 do mesmo mês. Os ingressos serão vendidos pelo site oficial da “Ticketmater Brasil”.

