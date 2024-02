Reprodução/Instagram Ana Hickmann aponta tentativa de manipulação em processo contra ex-marido

A equipe de Ana Hickmann rebateu os ataques do empresário Alexandre Correa, nesta quarta-feira (21), após o ex-mardo da apresentadora tentar revogar uma medida protetiva de Hickmann. Além disso, a equipe repudiou um áudo de Correa, em que ele afirma que Ana estaria "chupando o ***" de Edu Guedes, enquanto ele enfrentava possíveis "dificuldades".

Segundo a equipe, Alexandre usa um atentado sofrido pela apresentadora em 2016 para “violentá-la psicologicamente” e "inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la".

“Ana Hickmann vem sofrendo uma série de violências de Alexandre Correa. Réu por violência doméstica, o ex-marido da apresentadora não se contentou em agredi-la fisicamente, emocionalmente e patrimonialmente, e passou a atacá-la na grande imprensa, com o objetivo de encobrir as provas da agressão e do desvio de dinheiro das empresas que administrava”, começa o comunicado.

A nota segue acusando Alexandre de usar o atentado onde um homem invadiu o quarto de hotel de Ana com o intuito de matá-la, em 2016, para violentá-la psicologicamente. “Ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à justiça com um único objetivo: proteger a si mesma e ao filho”.

Ana informou que o Ministério Público indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva feito pelo empresário. “A apresentadora está com medo, se sente diariamente ameaçada por Alexandre Correa”, conclui.

Em um áudio enviado para o jornalista Ricardo Feltrin, Alexandre Correa reclama das condições em que tem vivido: “Enquanto a Ana tá na mansão, eu to em 35 metros [quadrados]. Enquanto ela tá com belos carros, eu to com carro velho. Enquanto estou numa solidão completa, ela está chupando o *** do Eduardo Guedes faz tempo”, apela Alexandre.

"O tipo de situação que a Ana, que é vítima, vem sendo submetida pelo ex-marido", rebateu a equipe.

Ele também protestou as ordens judiciais para ver Alezinho, o filho de nove anos. “Enquanto ela tá disposta do meu filho, eu tenho que ver [meu filho] fracionado e cada vez que eu vou ver ele é um parto”, disse.

O jornalista tem que sempre ouvir todos os lados. O que o jornalista não pode é se tornar porta-voz, porque ai vira assessor de imprensa. O que o Ricardo Feltrin tem feito no caso envolvendo Ana Hickmann e Alexandre Correa é vergonhoso. Ouçam o tipo de coisa que ele coloca no ar: pic.twitter.com/ATGz3HZV5Z — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) February 21, 2024