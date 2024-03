Reprodução/Globo - 12.03.2024 Noite após barraco no 'BBB 24' tem punições gravíssimas e tentativa de vingança de Davi





O caos marcou a madrugada desta terça-feira (12) no "BBB 24". Davi e Leidy Elin ofuscaram o Sincerão com um barraco , que terminou com a sister jogando as roupas do rival na piscina . O brother tentou pedir a desclassificação da participante após o ocorrido e passou a noite planejando como se vingaria dela, executando até um plano que não foi concretizado.









Punições gravíssimas



Após jogar a mala de Davi na piscina, Leidy se deitou na própria cama e provocou o brother, dizendo para ele pegar as coisas dela. O motorista de aplicativo foi alertado pelos colegas para tomar cuidado, mas a sister seguiu repetindo que era "baixa e subterrânea". "Eu sou planta, quero VT, estou igual a você", gritou a trancista, enquanto pulava na cama.









Davi deixou o quarto e partiu para a tarefa de retirar as roupas da piscina. O brother mergulhou para pegar os itens, recebendo a ajuda de Alane e Isabelle. No entanto, as sisters não retiraram o microfone para auxiliar o colega e receberam punições gravíssimas. Cada uma perdeu 500 estalecas.





Promessas e planos de Davi

O motorista de aplicativo continuou revoltado com a ação de Leidy ao longo da madrugada, prometendo que vai fazer contra a sister algo "pior" do que jogar as roupas na piscina. O brother reclamou que ela o provocou para tentar gerar uma agressão, mas Alane ponderou que Davi já fez isso no programa, em uma briga com Nizam.





Davi: "Provocando para eu ir agredir ela e agora ela pegou minhas roupas e jogou na piscina"

Alane: "Quando você brigou com o Nizam, tu falou isso (...). Quando tu brigou, tu falou 'me bate, me bate'. Aí só porque ela vai falar isso" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/2ux9zBkhPW — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024





"O que ela fez não vai ficar de graça. Vou perturbar a vida dela [Leidy], ela não vai dormir [...] Vou afetar o psicológico dela, ela não vai ficar em paz nessa casa. Vou fazer ela ficar espumando. Ela brincou com o Satanás, estava até quieto", prometeu.

Davi 🗣: "Vou perturbar a vida dela [Leidy Elin], ela não vai dormir" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Pr4lLtsVM9 — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024









Além das promessas, Davi também planejou maneiras que poderia se vingar de Leidy. Segurando um balde, ele sugeriu que jogaria água quando ela estivesse arrumada para o programa ao vivo. Alane disse que não gostaria de dar ideias, mas afirmou que ficaria revoltada caso alguém mexesse nas maquiagens dela.

🗣 Davi diz o que fará com Leidy: “Quando ela chegar no ao vivo, quando tiver toda arrumadinha, de maquiagem...” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ThaGlJuXEU — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024





Alane: "Não tô dando ideia, tô jogando no ar... Mas, por exemplo, se o Davi quisesse me irritar, ele pegava minhas maquiagens todas e destruía todas" 💥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/qAkQhvv0IR — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024





Tentativa de vingança



Davi tentou concretizar o plano de jogar água em Leidy, enquanto ela já dormia no quarto. O brother encheu um balde de água da piscina e o colocou próximo à porta de entrada da casa. Ele circulou pela área externa antes de desistir da ação e jogar a água no gramado.

Nas redes sociais, alguns espectadores especularam que Davi desistiu da vingança após um alerta da produção. Isso porque, antes de jogar fora a água, o brother olhou para frente, como se estivesse vendo um recado do Big Boss na TV da área externa, para não concluir a ação.

Davi acordou, encheu um balde de água e depois se sentou: "Ela vai tomar o dela" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/DAivRN8pD2 — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024





🔥🪣 Momento em que Davi enche o balde na piscina para jogar em Leidy, mas leva aviso da produção. #BBB24 pic.twitter.com/mjeFHaVvCH — Antenados #BBB24 (@canalantenados) March 12, 2024





Páginas oficiais da Globo repercutiram a ação como se o participante apenas desistiu de concretizar o plano. Ao longo da madrugada, Davi ainda chorou, tentou ir ao confessionário e se deitou e levantou algumas vezes.

Provocações e briga

Além dos conflitos de Davi e Leidy, a madrugada também contou com provocações entre outros participantes. Beatriz falou diretamente com a câmera enquanto criticava os rivais: "Temos aqui essa família muito linda. Fernanda, a falsa. Yasmin Brunet, a planta. Pitel, a que não tem argumento, só fala bestagem".

Beatriz: "Temos aqui essa família muito linda: Fernanda, a falsa. Yasmin Brunet, a planta. Pitel, a que não tem argumento, só fala bestagem" 🔥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/YoKNiCa8OE — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024





Pitel e Yasmin se irritaram com a fala e tentaram rebater, mas a vendedora continuou falando em voz alta e recebeu o apoio de Alane ao fundo. A atriz ainda protagonizou uma briga com Brunet na noite. As sisters trocaram farpas e a modelo citou uma punição prévia da rival, por guardar um copo de uma festa.





Alane disse que a infração foi descoberta porque ela havia quebrado uma promessa, ao passo que Yasmin se irritou e disse que a atriz queria colocar a culpa da punição em um "santo". A paraense se revoltou e acusou a modelo de usar a fé para criticá-la, o que agitou a discussão. Após o embate, Brunet caiu no choro enquanto criticava o "jogo subterrâneo" da rival.







Yasmin sobre Alane: "Não é nem um jogo baixo, é um jogo subterrâneo e perigoso e do mal. Isso pra mim é ser do mal, e ter alma do mal, isso pra mim é do mal. É falta de caráter isso" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/aiEBr7a5DI — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024





Yasmin chora e dispara sobre Alane: "Essa garota é uma cobra, ela é perturbada, cara. Não é normal o que ela faz" 💥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/sQpUDOmtJ8 — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024





