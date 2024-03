Reprodução/Instagram - 12.03.2024 Sabrina Sato mostrou momento da filha com o namorado, Nicolas Prattes





Sabrina Sato compartilhou um novo registro de Nicolas Prattes nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira (12), a apresentadora reuniu cliques dos últimos dias em uma postagem no Instagram e exibiu um vídeo da filha, Zoe, se divertindo com o namorado.





No conteúdo, o ator aparece sentado em um carrinho de golfe ao lado de Zoe e de outra criança. Nicolas está com um celular na mão, que toca a música "Shake it Off", de Taylor Swift. Ele dança enquanto as garotas cantam juntas.





Outros registros publicados por Sato na publicação mostram a apresentadora nadando com a filha e cliques de um cachorro. Prattes postou a mesma foto do cão em um vídeo postado no próprio perfil da rede social.





Rumores do romance de Sabrina e Nicolas começaram a circular durante o Carnaval. O casal assumiu o relacionamento no fim de fevereiro, após curtirem uma viagem juntos. Desde então, ambos compartilham fotos juntos nas redes.





