O apresentador Marcos Mion, de 44 anos, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (11) para relembrar de uma aparição inusitada que ele fez no VMB (Video Music Brasil) em 2001, quando apareceu pelado na premiação. Ele foi comparado com o ator John Cena, que surgiu da mesma forma no Oscar, neste domingo (10). Ambos estavam apenas com um tapa sexo.





"Mais de 20 anos atrás e de bunda de fora! Isso foi no VMB de 2001, o primeiro que apresentei! Um dos meus ápices criativos. Pura ousadia e conceito de entretenimento transgressor. Muita metalinguagem e Andy Kauffman ecoando na minha cabeça. Esse VMB de 2001 tinha que ser estudado em faculdade de Rádio e TV", disse o apresentador do "Caldeirão", atração vespertina que vai ao ar aos sábados na Rede Globo.





O pronunciamento de Mion vem logo após as comparações da web entre ele e o ator John Cena, que apareceu nu no Oscar. "Eu e meus parceiros criativos fizemos muita coisa à frente do tempo! Está ai o Oscar 2024 pra comprovar isso", afirmou ele.





Nas redes sociais, internautas também repercutiram o momento, fazendo memes e piadas com a semelhança inusitada de Mion com o ator americano. "John Cena peladão no Oscar, só lembro do Marcos Mion do mesmo jeito em um VMB", comentou uma usuária do X, antigo Twitter; veja mais reações :

