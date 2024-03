Reprodução/X - 12.03.2024 Marido de participante do 'Big Brother' colombiano entrou no reality para terminar relacionamento de 12 anos





Alejandro Estrada, marido de uma participante do "Big Brother" colombiano, entrou na casa do reality show para pedir o divórcio da esposa, Nataly Umaña. Os dois eram casados há 12 anos e o ator tomou a decisão após uma traição da atriz no "La Casas de los Famosos Colômbia".

A entrada de Alejandro aconteceu durante uma dinâmica em que os confinados não poderiam se mexer, independente de quem circulasse pela casa. Nataly traiu o companheiro após se envolver com o modelo Miguel Melfi no programa.





A participante se surpreendeu com a chegada de Alejandro e chorou enquanto o marido discursava. "Digo do fundo do coração que sempre confiei na gente. Sempre confiei na nossa relação e, acima de tudo, sempre confiei que conseguiríamos superar qualquer adversidade", afirmou o ator.

"Fiquei surpreso que você tenha dito na frente das câmeras que nosso relacionamento estava indo muito mal, porque é algo que poderia ter sido conversado em particular, mas antes ou depois [do reality]. Se nós tivéssemos conversado antes, abertamente, com calma, como avisei antes de você vir para cá, não teríamos que suportar tanta dor", completou.

Alejandro ainda deu um beijo no rosto de Nataly ao expressar felicidades para a participante: "Sei que você terá um futuro fantástico, porque você merece. Retiro todas as minhas promessas, mas não retiro de jeito nenhum e nunca o farei: meus bons votos para você. Obrigado por tudo, eu te amo. Seja feliz, seja muito feliz. Espero que o que está acontecendo nesta casa, pelo que você veio, cumpre todas as suas expectativas de bênçãos, e ensina realmente o que você valoriza na vida. Tchau".





