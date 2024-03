Reprodução Instagram - 11.3.2024 Mel Maia e o namorado, João Maria

Desde que assumiu o relacionamento com o surfista português João Maria, Mel Maia vem compartilhando registros ao lado do novo namorado. Dessa vez, no entanto, foi João quem postou alguns momentos ao lado da atriz.





Por meio do Instagram, na manhã desta segunda-feira (11), ele publicou um álbum com fotos e vídeos ao lado da atriz, que está longe das novelas desde "Vai na Fé" (2023), folhetim em que interpretou uma estudante de direito e influenciadora digital chamada Guiga.





"Visitinha a Cabo Frio", escreveu João Maria como legenda da postagem feita. Nos registros, o casal aparece andando de quadriciclo. Os dois também surgiram próximos ao mar. "Bom demais", escreveu Mel nos comentários da publicação.





Antes de engatar o namoro com o surfista João Maria, Mel Maia teve um relacionamento de idas e vindas com o funkeiro MC Daniel, integrante da atual temporada do quadro "Dança dos Famosos", presente na atração dominical "Domingão com Huck".





